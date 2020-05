Für jede Figur Nachthemd-Look vermeiden: Styling-Tipps für Maxi-Kleider

Frauen zeigt, was ihr habt! Um die Rundungen richtig zu betonen und eventuelle Problemzonen zu kaschieren, eignen sich lockere Schnitte am besten. Ähnlich dem Wickelkleid, das Diane von Fürstenberg 1972 als "Wrap Dress" entwarf, ist diese Passform ein echter Figurenschmeichler. Farbtechnisch fahren kurvige Frauen mit "uni" sehr gut, aber auch Polka-Dots eignen sich hervorragend. Tipp: High-Heels machen den Look elegant und strecken optisch. Don't: Ein großer Gürtel legt den Fokus auf die Taille und macht so optisch breiter.