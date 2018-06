Für irre viel Geld Whitney Houston: Fans können jetzt ihre alte Bibel kaufen

Ob bei diesem Angebot wohl bald der Geldbeutel klingeln wird? Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, steht eine Bibel, die sich ursprünglich im Besitz von Whitney Houston (1963 - 2012, "I Will Always Love You") befand, nun zum Verkauf. Der Anbieter möchte demnach für das Buch 95.000 US-Dollar haben - umgerechnet sind das knapp 81.000 Euro. Der Verkäufer soll Houstons ehemaliger Vermieter ihres Luxus-Hauses in Newport Beach, Kalifornien, sein.