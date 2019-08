Für iOS und Android Faultier, Blindenhund und Badeanzug: Diese neuen Emojis gibt es bald

Eine Welt ohne Emojis? Mittlerweile undenkbar! Auch für Promis wie den jungen Rapper Lil Nas X (20, "Old Town Road"), der in manchen Instagram-Posts geradezu mit Emojis um sich wirft. Als er sich dort letztens für einen neuen Charts-Rekord bedankte, brachte er in einem einzigen Beitrag mehr als 80 Emojis unter. Und das ist nur ein Bruchteil der Emojis, die überhaupt zur Verfügung stehen. Alle möglichen Varianten von Flaggen oder auch Hautfarben einberechnet, gibt es im Unicode-Standard mittlerweile mehr als 3.000 Emojis. Und in wenigen Wochen kommen wieder zahlreiche neue Symbole hinzu.