"Für immer" "This Is Us"-Star Susan Kelechi Watson ist verlobt

Susan Kelechi Watson (37) ist verlobt. Auf Instagram hat die "This Is Us"-Schauspielerin, die in der Serie Beth Pearson spielt, die freudige Nachricht mitgeteilt. "Für immer", schrieb sie unter anderem zu zwei Fotos, auf denen sie ihren Verlobungsring präsentiert. Der Saphir-Klunker ist etwas Besonderes, denn der Stein funkelt in Blau. Ihr zukünftiger Ehemann ist Schauspielkollege Jaime Lincoln Smith, der schon in Serien wie "Blue Bloods - Crime Scene New York" oder "The Deuce" zu sehen war. Er veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil die gleichen Fotos.