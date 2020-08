"Für immer meine Inspiration" Miley Cyrus: Emotionale Abschiedsworte an ihre Großmutter

Miley Cyrus (27, "Midnight Sky") trauert um ihre geliebte Großmutter. Am Samstag (22. August) teilte die US-Sängerin in einem Instagram-Post mit, dass Loretta Jean Palmer Finley, genannt "Mammie", die Mutter ihrer Mama Tish Cyrus (53), gestorben sei. Cyrus bezeichnet ihre verstorbene Großmutter als "Inspiration" und das "ultimative Beispiel eines Lichts in einer dunklen Welt".