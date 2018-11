Für immer ihr Schutzengel Lilly Becker: Sie trauert um ihre Oma

Trauriger Abschied für Lilly Becker (42): Die Noch-Ehefrau von Tennislegende Boris Becker (50) musste jetzt einem der wichtigsten Menschen in ihrem Leben Lebewohl sagen. Ihre Großmutter und Ersatzmama Esseline Kerssenberg-Bradley ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Lillys Sohn Amadeus (8) hat damit auch seine Urgroßmutter verloren. "Tschüss, Mama #Oma. Danke, dass du in meinen Traum gekommen bist und mir gezeigt hast, dass du bei Opa bist. Wir umarmten uns und küßten uns ein letztes Mal...Gott braucht seine Engel und er hat dich zu meinem Schutzengel gemacht. Ich spüre dich jede Sekunde, jede Minute am Tag", schrieb Lilly auf Instagram zu einem Foto von Esseline.