Für ihre Rolle als Gaby Köster "Megastolz!!!": Anna Schudt gewinnt International Emmy Award

And the winner is... Anna Schudt (44, Dortmund-"Tatort"-Kommissarin). Die deutsche Schauspielerin ist am Montagabend in New York mit dem International Emmy Award in der Kategorie "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet worden. Den Preis bekam sie für ihre Hauptrolle in der Biografie-Verfilmung "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" (2017, RTL). Die Jury würdigte ihre einfühlsame und unprätentiöse Verkörperung der Schauspielerin und Komikerin Gaby Köster (56, "Ritas Welt"), die sich nach einem Schlaganfall im Jahr 2008 ins Leben zurückkämpfte.