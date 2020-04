Für HBO Max angekündigt J.J. Abrams arbeitet an Serien zu "The Shining" und "Justice League"

Auch wenn in Corona-Zeiten noch nicht an Drehs oder ähnliches zu denken ist, so tüftelt "Star Wars"-Regisseur J.J. Abrams (53) dem Vernehmen nach derzeit bereits an drei aufwendigen Serien für den neuen Streamingdienst HBO Max. Wie die US-amerikanische Branchenseite "The Hollywood Reporter" berichtet, soll Abrams und seine Produktionsfirma Bad Robot unter anderem eine "The Shining"- sowie eine "Justice League"-Serie verantworten.