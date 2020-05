Für gutes Aussehen und gesunde Haut Darum ist Make-up-Detox gut für die Haut

Die Haut ist besser durchfeuchtet

Make-up verhindert die natürliche Zellerneuerung der Haut und trocknet sie so aus. Statt Make-up einfach eine feuchtigkeitsspendende Maske oder Tagescreme auftragen und die Haut fühlt sich schon nach wenigen Tagen viel lebendiger an. Das führt automatisch zu einem jüngeren und gesünderen Aussehen.

Gut für das Selbstbewusstsein

Ist die erste Unsicherheit ohne Schminke überwunden, fühlt man sich schnell selbstbewusster und lernt, sich ohne Make-up wohlzufühlen: Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen "geschminktem Ich" und "ungeschminktem Ich". Eine Lehre könnte sein, dass es gar nicht darum geht, das zu überdecken, was nicht passt, sondern stattdessen zu betonen, was schön ist. Und traut man sich doch nicht so ganz, dem Postboten mit "nacktem" Gesicht die Türe zu öffnen, hilft ein bisschen CC-Creme: Sie verleiht einen ebenmäßigen Teint, und spendet gleichzeitig Feuchtigkeit.