Für gemeinnützige Arbeit Inaki Urdangarin: Schwager von König Felipe VI. hat erstmals Freigang

Seit dem 18. Juni vergangen Jahres ist Inaki Urdangarin (51), der Schwager des spanischen Königs Felipe VI. (51), in Haft. Am heutigen Donnerstag durfte der Mann von Infantin Cristina (54) seinen ersten Freigang antreten. Ein Gericht hatte ihn zwei Tage zuvor zu gemeinnütziger Arbeit in einem Zentrum für Menschen mit Behinderung in Madrid verdonnert. An zwei Tagen die Woche für jeweils acht Stunden, so berichtet die spanische Zeitschrift "Hola!", darf Urdangarin nun das Frauengefängnis von Brieva verlassen. Dort sitzt er für insgesamt fünf Jahre und zehn Monate ein.