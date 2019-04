Für "Game of Thrones"-Prequel? Naomi Watts zeigt sich mit neuer Frisur

Naomi Watts (50, "The Ring") strahlt in ihrer Instagram Story in die Kamera: Grund dafür ist ihr neuer Kurzhaarschnitt, den sie "liebt", wie die Schauspielerin zum kurzen Clip schreibt. In dem Video dreht sich der Star im Autositz zu allen Seiten und wuschelt sich durch die deutlich kürzeren, leicht gewellten Haare, sichtlich glücklich über das Werk von Renato Campora.