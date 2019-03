BR: BR-Orchester wäre noch teurer gewesen

Deswegen also lieber die Musiker in L.A. Einen "niedrigen fünfstelligen Betrag" habe das gekostet, finanziert aus dem "Etat von BR-Klassik". Also letztlich von Gebühren-Geldern. Aber, so argumentiert der BR, mit den eigenen Musikern wäre das ganze noch teurer geworden. "Wenn nur ein kleiner Teil des Orchesters eingesetzt worden wäre, hätte das Gesamtorchester seinen anderen Verpflichtungen in dieser Zeit allenfalls mit Hilfe teurer Aushilfen nachkommen können – eine völlig unwirtschaftliche Rechnung."