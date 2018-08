Pfarrer Harald Wechselberger findet, die Bedeutung von Maria Ramersdorf als Wallfahrtskirche sollte mehr in den Fokus gerückt werden: "Wallfahrt hat auch in unserer Zeit eine besondere Priorität. Sie ist motivierter Glaube. Für mich ist Maria Ramersdorf Altötting in Kleinformat in der wachsenden Großstadt München". Darum wünscht sich Wechselberger ein Wallfahrtszentrum, das Raum schafft für die unterschiedlichen Beweggründe der Pilger.