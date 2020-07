Für Ersatz ist gesorgt "SOKO Kitzbühel" wird eingestellt

Sender arbeiten an einer Alternative

Auf spannende Kriminalfälle soll das TV-Publikum nach der Einstellung von "SOKO Kitzbühel" aber nicht verzichten, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Man wolle gemeinsam mit den derzeitigen Produzenten ein neues "SOKO"-Team an einem anderen Standort in Österreich etablieren. Weitere Details zu diesem Vorhaben wurden bislang noch nicht bekannt gegeben.