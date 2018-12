Für einen Werbe-Clip "Kevin - Allein zu Haus": Macaulay Culkin macht es noch einmal!

Herrlich schräg

Doch während sich der kleine Junge in der Komödie von 1990 um sich selbst kümmert, als ihn seine Eltern daheim vergessen und er das Haus gegen zwei Einbrecher verteidigen muss, hat es Kevin 2018 dank seiner smarten Helfer viel einfacher. Sein digitaler Assistent erinnert ihn zu Beginn des Spots bereits daran, dass er das Haus heute für sich allein hat. Anschließend stellt der erwachsene Macaulay Culkin in dem Video einige Momente aus dem Originalfilm nach. Das Hüpfen auf dem Bett gestaltet sich in seinem fortgeschrittenen Alter aber schon schwieriger, er hält sich den Rücken. Er bittet Google zudem, ihn später daran zu erinnern, die Laken zu wechseln.