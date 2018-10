Für einen weiteren Entzug Ex-Radprofi Jan Ullrich kehrt nach Europa zurück

Jan Ullrich (44) hat seinen Entzug in den USA offenbar beendet und kehrt nun nach Europa zurück. Das berichtet "Focus Online". Dem Portal soll ein Statement des ehemaligen Radsport-Profis vorliegen, in dem er angekündigt haben soll, dass er in den deutschsprachigen Raum zurückkehren wolle. Mit der ersten Entzugsphase habe er "das Fundament für mein neues Leben gebaut". Er werde den Entzug nun auf Deutsch fortführen, da es nun um viele Details gehe, "die ich genau verstehen muss". Sein Arzt in Miami habe ihm dies empfohlen.