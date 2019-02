Für einen glanzvollen Auftritt Vinyl feiert sein buntes Comeback

Spätestens als Instagram-Star Chiara Ferragni (31) zu einem Vinyl-Mini Ankle Boots und eine Baker Boy Mütze kombinierte, wusste die Mode-Welt: dem Lackleder-Look stehen glänzende Zeiten bevor. Vor Kurzem verließ die britische Schauspielerin Alice Eve (36) die Sirius XM Studios in New York in einem knöchellangen Mantel aus karamellfarbenem Vinyl. Dazu kombinierte sie einen knalligen Pullover in Orange und apricotfarbene High Heels. Noch eine tomatenrote Clutch in Lippenform und fertig war das perfekte Outfit.