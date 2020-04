Für einen besonderen Menschen Brad Pitt vollbringt gute Tat in einer TV-Show

In der Show bedanken sich Stars wie Melissa McCarthy (49) oder Jeremy Renner (49) bei langjährigen Wegbegleitern, indem sie für sie Räume oder Häuser umgestalten. "Sie ist Familie, wir sind wie Bruder und Schwester. Ich verdanke ihr so viel in meinem Leben", erklärte Brad Pitt in der Show seine Beziehung zu Black, die seit rund 30 Jahren währt. In insgesamt 40 Filmen haben die beiden zusammengearbeitet. Um ihr eine Freude zu bereiten, zauberte Pitt mit den Scott-Zwillingen aus Blacks Gästehaus in Santa Monica eine schicke Suite mit Schlafzimmer, Küche, Bad und Make-up-Studio. "Ich bin absolut verblüfft, tief gerührt und weiß das absolut zu schätzen", sagte Black bei der Präsentation des Ergebnisses und fügte an: "Ich liebe dich, Brad." Der Schauspieler musste bei diesen warmen Worten sogar eine Träne verdrücken.