"Für eine Stunde hat sie gelebt" Take-That-Star Gary Barlow spricht über den Tod seiner Tochter Poppy

In seiner Autobiografie "A Better Me", die Gary Barlow (47) am 4. Oktober auf den Markt bringt, spricht der Take-That-Sänger unter anderem offen über eine der schwersten Zeiten in seinem Leben. Er und seine Ehefrau Dawn (48) erwarteten 2012 ein Baby, doch die kleine Poppy war eine Totgeburt. Es sei damals das Schlimmste für Barlow und seine Ehefrau gewesen, das ihnen jemals passiert sei, erklärt der Sänger, wie die britische "Sun" berichtet, der eine Ausgabe der Biografie bereits vorliegen soll.