Für eine feuchtfröhliche Feier Shake it: Die fünf besten Silvester-Cocktails

Die Zubereitung: Nein, ein Gimlet besteht eben nicht aus Zitronen- oder Limettensaft mit Gin und einem Schuss Zucker und Bitterbier - auch wenn viele sich damit verkünsteln. Ein klassischer Gimlet wird immer aus gleichen Teilen Lime Juice Cordial und einem guten Gin zusammen gemixt. Andernfalls verändert man zu sehr den ursprünglichen Geschmack. Serviert wird er am besten in einem Tumbler auf Eis.

Kir Royal

Manchmal sind die einfachsten Cocktail-Varianten auch die besten. Das gilt insbesondere für den Kir Royal, der nach seiner Hochphase in den 80er Jahren mit eigener Serie und einem kleinen Tief in den letzten 20 Jahren mittlerweile wieder eine Renaissance erlebt. Benannt ist der Aperitif übrigens nach Félix Kir (1876-1968), dem ehemaligen Bürgermeister von Dijon, der das bei Weinbauern in der Region beliebte Getränk bei öffentlichen Empfängen ausgab.

Die Zubereitung: Einfacher könnte es kaum sein. Crème de Cassis, ein Likör aus schwarzen Johannisbeeren, in eine Sektflöte geben und mit Sekt oder besser Champagner auffüllen - fertig.

Flaming Volcano

Der Flaming Volcano ist ein spektakulärer Cocktail, der neben seinem herausragenden Geschmack auch noch was fürs Auge bietet: Er besticht durch eine kleine Flammenshow. Perfekt für Silvester. Der Ursprung des Volcano liegt wahrscheinlich auf Hawaii, wo das Getränk bereits in den 50er und 60er Jahren bekannt wurde. Andere Quellen sprechen davon, dass der Drink sich in Chile unter der Diktatur von Augusto Pinochet entwickelt hat. Fakt ist, dass sein Siegeszug in den Cocktail-Bars der USA begann und von dort die Welt erobert wurde.

Die Zubereitung: Es kursieren zahlreiche Variationen des Kult-Cocktails. Für Silvester schlagen wir eine relativ einfache Variante vor, die allerdings nicht weniger lecker oder spektakulär ist. Man gebe 3cl Himbeergeist und 2cl Blue Curacao in eine Cocktailschale. Das Gemisch vorsichtig anzünden und anschließend mit Sekt ablöschen. Am Ende mit Cocktailkirsche garnieren und einige Spritzer frischen Orangensaft hinzugeben.

Lieber "ohne"

Wem das alles zu viel ist und wer lieber auf Alkohol verzichten möchte, für den sind Limonaden aus Fruchtpüree genau das Richtige. Dafür braucht man neben Früchten Zuckersirup, Zitronenwasser und Sodawasser. Von den pürierten Früchten, wie etwa Mango, Papaya oder Himbeeren, gibt man etwa 50 ml in ein Longdrink-Glas und füllt es dann mit Sirup und Zitronenwasser auf. Wichtig ist hier, den Mix auf die Frucht abzustimmen, da Mango oder Himbeere ja verschiedene Konsistenzen und Süße haben. Zum Schluss wird das Glas mit Eis gefüllt, das Soda dazu gegeben und umgerührt. Prost!