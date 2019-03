Für eine bessere Umwelt Nina Eichinger über ihren Ernährungsstil: "Ich lebe vegan"

Ihr Sohn ist Vegetarier

Diese Aspekte würden auch in die Erziehung ihres zweijährigen Sohnes mit einfließen. "Ich versuche ihn einzubinden, erkläre ihm, dass man auf Tiere achtgibt. Ich möchte nicht, dass er Fliegen zerquetscht, bringe ihm bei, dass das alles Lebewesen sind", so Eichinger. Auch auf die Ernährung ihres Kindes achte sie sehr: "Momentan ist er Vegetarier. Mal sehen, wie lange noch, ob sich das im Kindergarten oder in der Schule ändert, wenn er Fleisch bekommt. Vielleicht findet er es ja superlecker? Ich zwinge ihm nichts auf."