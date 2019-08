"Ich denke, dass dieser Schritt jetzt Sinn macht", sagte Amaize, der in der vergangenen Saison 21 Partien (3,9 PpS) für den Meister bestritt und in der Euroleague debütierte. Amaize: "Ich war auch einfach letzte Saison zum falschen Zeitpunkt verletzt, jetzt brauche ich von Beginn an Spielpraxis, um mir wieder Rhythmus und Vertrauen zu holen."