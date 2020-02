Countdown für ihren ersten Einsatz in der RTL-Show "Let's Dance": Laura Müller (19) hat ihr trautes Heim in Florida verlassen und ist gestern in Köln angekommen, wie sie auf Instagram in einer ihrer Storys verraten hat. Mit im Gepäck ist natürlich auch ihr Freund Michael Wendler (47, "Flucht nach vorn"). "Mein Schatzi ist mit und unterstützt mich, was will man mehr", erzählt Müller in ihrem Hotelzimmer ihren Fans. Die 19-Jährige tritt am kommenden Freitag mit 13 weiteren Promis in der RTL-Show "Let's Dance" an.