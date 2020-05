Für die nächsten fünf Jahre Ariana Grande: Stalker muss Abstand halten

Kürzlich hatten Grande und Justin Bieber (26) angekündigt, dass sie am 8. Mai einen gemeinsamen Song veröffentlichen werden. Die Erlöse aus dem Kauf und den Streams von "Stuck With U" sollen an die "First Responder Children's Foundation" gehen, die unter anderem Stipendien für Kinder von Feuerwehrleuten, Polizisten oder auch Rettungssanitätern finanziert.