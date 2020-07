München - Der TSV 1860 hat Nachwuchsspieler Simon Hafner (Jahrgang 2006) verpflichtet, wie "Südost News" berichtet. Das Sturmtalent spielte bislang für den SB Chiemgau Traunstein. In der zurückliegenden Saison kam der 13-jährige Youngster bereits eine Altersklasse höher - in der U15 - in der Bezirksoberliga zum Einsatz.