Es beginnt mit einem Kampf: Nach der Schlacht von Solferino im Sardinischen Krieg am 24. Juni 1859 lassen den Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant, der zufällig Augenzeuge des Leids der Soldaten wird, die Bilder nicht los. Er eilt spontan zu Hilfe, beschreibt später in einem Buch die Not der Verwundeten und fordert die Gründung von Hilfsorganisationen für ebendiese – auf Basis von Freiwilligkeit und Neutralität. Die Idee der Internationalen Rotkreuz– und Rothalbmondbewegung, aus der das Deutsche Rote Kreuz (DRK) entstanden ist, war geboren. Die Gründung des DRK unter diesem Namen erfolgte am 25. Januar 1921 in Bamberg.