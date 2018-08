"Innovativ und umweltschonend. Stahl-grau in die neue Königsklassen-Saison!", schreibt der Rekordmeister am Mittwoch auf Twitter. Umweltfreundlich ist das neue Jersey in der Tat: Genau wie Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin haben die Münchner in Zukunft ein Shirt, das aus recycelten Plastikabfällen hergestellt wird. Damit schließen sich Ausstatter und Fußballklub der Aktion "Parley for the Oceans" an, die auf die Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam machen.