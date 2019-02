Für die Familie Daniel Fehlow: Überraschende Auszeit bei "GZSZ"

Wie steigt er bei "GZSZ" aus?

Fehlows Rolle Leon Moreno verlässt überstürzt Berlin und reist in die USA. Sein Sohn Vince (Vincent Krüger), der inzwischen in Amerika lebt, hat in Los Angeles einen schweren Motorradunfall erlitten. Gemeinsam mit seinem kleinen Sohn Oskar fliegt Leon umgehend nach Kalifornien, um sich um Vince zu kümmern.