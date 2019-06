Für die Familie Chris Hemsworth gönnt sich eine Auszeit von Hollywood

Seit Ende April ist Hemsworth in "Avengers: Endgame" in den Kinos zu sehen. Ob dies sein letzter Auftritt als Donnergott Thor war, ist noch nicht sicher. Der 35-Jährige hat etwa im Interview mit "Cinema Blend" verlauten lassen, dass er durchaus bereit sei, erneut in die Rolle zu schlüpfen. Am Ende von "Endgame" gesellt sich Thor bekanntlich zu den "Guardians of the Galaxy". Wann der dritte Film um Peter Quill alias Star-Lord (Chris Pratt) und Co. gedreht werden soll, steht allerdings noch nicht fest. Gerüchten zufolge soll es 2020 losgehen.