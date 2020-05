Für die "All-In Challenge" Chris Evans kämpft mit den Avengers gegen Covid-19

Von Chris Pratt herausgefordert

Chris Evans war zuvor von seinem Kollegen Chris Pratt (40) herausgefordert worden, an der "All-In Challenge" teilzunehmen. Der "Guardians of the Galaxy"-Star, der als Star-Lord ebenfalls Teil der Avengers ist, kündigte zuvor die Verlosung eines Besuchs am Set des dritten Teils der Dinosaurier-Reihe "Jurassic World" an, um Geld für den Kampf gegen das Coronavirus zu sammeln. Der Gewinner wird in einer Gastrolle in "Jurassic World: Dominion" zu sehen sein - und darin von einem Dinosaurier verspeist.