Zum ersten Mal hatte die Bande die 70-Jährige Anfang März 2019 kontaktiert. Ihr wurde erzählt, dass ihre Personalien auf der Liste einer Verbrecherbande mit potenziellen Einbruchsopfern stehen würden. So weit, so bekannt. Die falschen Polizisten gaben zudem an, dass die vermeintlichen Einbrecher mit Mitarbeitern der Bank der Seniorin zusammenarbeiten würden. In der Folge übergab die Geschädigte bereits im März und April 2019 Gold und Uhren im Wert von ca. 305.000 Euro an die Täter.