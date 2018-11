Nach und nach machten aber immer mehr mit, denn „die breite Masse sieht es als sinnvolle Ergänzung in der Notfallversorgung“.

Was kostet’s?

Eine Dose mit Inhalt und Hinweisaufklebern kostet fünf Euro. In Straubing gehen die beispielsweise „zu 100 Prozent an das Hospizmobil“. Das erfüllt Menschen in einer palliativen Situation einen letzten Wunsch.

Für wen ist eine Rotkreuzdose gedacht?

Generell für jeden, der regelmäßig Medikamente einnehmen muss, Vorerkrankungen hat, alleine lebt oder keine Angehörigen in der näheren Umgebung hat. In Notsituationen ist man unter Umständen nicht mehr in der Lage, dem Rettungsdienst wichtige Informationen mitzuteilen. Vielleicht wurden auch Angehörige im Vorfeld nicht umfassend informiert. In solchen Momenten kann die Dose helfen.

Wie finden Retter die Dose?

In jeder Rotkreuzdose liegen zwei kleine Hinweisaufkleber. Einer gehört auf die Innenseite der Haus- oder Wohnungstür, der andere wird auf der Kühlschranktür platziert, damit Feuerwehr, BRK oder Malteser wissen, dass es eine Informationsdose gibt.

Wo gibt es die Lebensretter-Dose?

Bei den jeweiligen BRK-Kreisverbänden. Wer aktuell schon mitmacht und weitere Informationen stehen unter www.rotkreuzdose.de.