Für den lauen Sommerabend Die schönsten Jacken für laue Sommerabende und kühle Morgenstunden

Die Workwear-Jacket: Für die Coolen

Für besonders stilbewusste Modeliebhaber eignet sich die Workwear-Jacket an warmen Sommertagen. Das Kleidungsstück kommt in dieser Saison deutlich größer und lässiger daher, denn der Oversize-Look ist derzeit absolut angesagt. Besonders edgy sind die aufgesetzten Taschen, die der Jacke außerdem einen gewissen Military-Style verpassen. "GZSZ"-Darstellerin Chryssanthi Kavazi (30) kombiniert zu ihrer Workwear-Jacket in Khaki ein sommerliches Kleid mit floralem Muster sowie weiße Sneaker.

Die Lederjacke: Zeitloser Begleiter

Die zeitlose Bikerjacke in Schwarz darf auch in diesem Sommer wieder aus der hintersten Kleiderschrankecke hervorgeholt werden. Doch diejenigen, die sich an dem Kleidungsstück sattgesehen haben, können die Lederjacke jetzt neu interpretieren. Besonders trendy sind bunte Jacken mit langem Schnitt. Auch coole Cowboy-Stücke mit Fransen sind in und werden von den Trendsettern zu Radlerhose, Jeans-Bermudas oder zum Midi-Rock kombiniert. Zu extravagant? Eine knallpinke Bikerjacke harmoniert auch zur lässigen Mom-Jeans, wie Fashionbloggerin Chiara Ferragni (32) beweist.