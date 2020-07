Für den guten Zweck Michelle Hunziker veranstaltet -Fitness-Event in Italien

Im Text des Instagram-Posts dankt die Neu-Fitnesstrainerin den Teilnehmern: "Als ich meine Athleten live sah, haben sie endlich gelebt. Ich war sehr aufgeregt. Wir haben den Lockdown zusammen verbracht, mit unseren Personal-Trainern trainiert, zweimal pro Woche ein Meeting (das haben wir immer noch), wir haben an unserem Selbstwertgefühl gearbeitet, an Selbstliebe und wir haben auch sehr viel gelacht!" Und weiter: "Ich muss mich bei meinem ganzen Team bedanken, das in kürzester Zeit einen wunderbaren Job gemacht hat, um diesen Traum zu verwirklichen! Das ist der Beginn einer wunderbaren Reise, die wir alle gemeinsam unternehmen werden!"