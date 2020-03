Für den guten Zweck "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke lädt zum virtuellen Dinner ein

Spendenaufruf für den guten Zweck

Mit ihrem Spendenaufruf möchte die "Game of Thrones"-Darstellerin insgesamt 250.000 britische Pfund (rund 280.000 Euro) an ihre Charity-Organisation "SameYou" mobilisieren. Das Geld soll dazu beitragen, Schlaganfallpatienten und Patienten mit Hirnverletzungen "wesentliche Unterstützung" zu bieten. Diese würden in Zeiten der Coronavirus-Pandemie häufig verfrüht aus dem Krankenhaus entlassen werden, um die Betten an Covid-19-Patienten freigeben zu können, schildert die Schauspielerin. Ihr Ziel sei es, mit dem Geld eine virtuelle Rehabilitationsklinik auf die Beine zu stellen, damit die entlassenen Patienten eine Anlaufstelle haben.