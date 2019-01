Für den guten Zweck Carrie Bradshaw kommt zurück!

Tüllrock, High Heels, die "SATC"-Titelmelodie - in dem kurzen Video handelt es sich eindeutig um Carrie Bradshaw, die mal wieder in einem extrovertierten Outfit durch die Straßen von New York zieht. Parker schreibt dazu: "Meine alte Freundin. Sie wird kurz zurückkehren. Für einen guten Zweck kooperiere ich mit einer großartigen Marke und unterstütze eine Sache, die uns allen wichtig ist. Mehr in Kürze." Höchstwahrscheinlich geht es in der Zusammenarbeit also um eine Charity-Aktion. Wenn dafür sogar Carrie 15 Jahre nach dem Serien-Aus mal wieder auf der Bildfläche erscheint, ist dem Unternehmen eine breite Aufmerksamkeit jedenfalls sicher.