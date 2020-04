Lebensmittel für bedürftige Familien

Der Erlös aus dem Verkauf des in den USA hergestellten Mund-Nasen-Schutzes geht an die Wohltätigkeitsorganisation "After-School All-Stars", die der aus Thal in der Steiermark stammende Star 2002 gründete. Sie bietet Kindern aus ärmlichen Verhältnissen außerschulische Programme, versorgt die bedürftigen Familien in der Corona-Krise aber auch mit Lebensmitteln. Die Reichweite der Non-Profit-Organisation ist enorm, unterstützt werden rund 92.000 Schüler in zehn US-Bundesstaaten.