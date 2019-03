Für den guten Zweck Amal und George Clooney: Glücklicher Auftritt bei Prinz Charles

Die Trennungsgerüchte sind vorerst beerdigt: George Clooney (57, "Up in the Air") besuchte gemeinsam mit seiner Gattin Amal (41) am gestrigen Dienstagabend eine Dinnerparty im Buckingham Palast auf Einladung von Prinz Charles (70). Die beiden machten alles andere als einen krisengeplagten Eindruck, sondern lachten und scherzten sichtlich ausgelassen mit dem Thronfolger.