Für den Abnehm-Erfolg Diät geplant? Auf diese Lebensmittel sollte man verzichten

Auch beim Müsli kommt es ganz drauf an, was man isst. Granola ist beispielsweise sehr reichhaltig an Zucker. Achten Sie beim Einkauf also darauf, dass die Packung nicht mehr als sechs Gramm Zucker pro Portion enthält. Eine weitere Zuckerfalle: Proteinriegel. Einen guten Proteinriegel erkennt man daran, dass das Protein mehr als die Hälfte des Inhalts ausmacht. Alle anderen Riegel enthalten zu viele Kohlenhydrate und Fett und sind damit eher eine (ungesunde) Süßigkeit.