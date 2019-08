Für das "SAT.1 Frühstücksfernsehen" "Promi Big Brother": Jenny Elvers wird zur TV-Expertin

Am 9. August werden sich live in Sat.1 erst die Pforten des "Promi Big Brother"-Containers öffnen, ehe sie sich kurz danach für zwei Wochen hinter den mehr oder weniger berühmten Teilnehmern wieder schließen. Auch wenn bislang noch kein Kandidat der siebten Staffel offiziell verkündet wurde, Redebedarf wird in der trashbegeisterten Bundesrepublik in jedem Fall herrschen.