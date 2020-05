Für "Bratans, Bratinas, Bratuchas" Capital Bra bringt Tiefkühlpizza auf den Markt

Viel Arbeit dahinter

"Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab?", fragt Capital Bra in einer Instagram Story. "Ich wollte euch mitteilen, ich bin übertrieben glücklich, weil ab Montag gibt es meine eigene Pizza", erklärt der Rapper unter anderem. In den beiden neuen Produkten stecke viel Arbeit. "Wir haben sehr, sehr lange dran gesessen."