Für Bauherren und Eigenheimnutzer Energieeffizient bauen und bedarfsgerecht finanzieren

Unabhängige Immobilienfinanzierung für Eigenheimnutzer und Kapitalanleger

Von 13-14 Uhr geht es um die "Unabhängige Immobilienfinanzierung für Eigenheimnutzer und Kapitalanleger". Der unabhängige Experte von MLP, Dipl.-Kfm. Sven Burke, stellt dar, was beim Immobilienerwerb sowohl in der Planungs-, Konzeptions- als auch in der Absicherungsphase zu beachten ist. Ziel ist ein Finanzierungskonzept, das unter Berücksichtigung der persönlichen Wünsche bedarfsgerecht umgesetzt und abgesichert werden kann. Hierzu gibt der Experte Einblicke in finanzwirtschaftliche und steuerliche Zusammenhänge und in die persönliche Finanzanalyse. Der Vortrag skizziert die Einbindung staatlicher Fördermittel zum Thema Energieeffizienz, vermittelt Informationen zu aktuellen Markttrends (Niedrigzinsniveau) und zeigt an Hand von Beispielen auf, wie Finanzierungsfehler vermieden werden können. Zudem zeigt er Möglichkeiten der Bildung von Rücklagen für zukünftige Instandhaltungen auf. Sven Burke steht nach seinem Vortrag bis 15 Uhr für Fragen zur Verfügung.