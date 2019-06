Für alle Endgeräte Google Stadia: Neue Gaming-Plattform wird Ende 2019 releast

Google setzt seine Gaming-Plattform Stadia in die Tat um. Nachdem der neue Streamingdienst im März dieses Jahres bei der Spieleentwickler-Konferenz GDC in San Francisco vorgestellt wurde, wird das Unternehmen nun konkreter. Am Donnerstagabend gab Google via Live-Stream bekannt, welche Spiele verfügbar sein werden, wie viel Stadia kosten wird und ab wann Spieler weltweit auf die Gaming-Plattform zugreifen können. Ein Überblick.