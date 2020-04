70 Millionen Euro kostet Stellwerk in Steinhausen

Das neue Stellwerk in Steinhausen ersetzt das bisherige Relais-Stellwerk. Künftig wird in Steinhausen alles digital und per Mausklick gesteuert: 198 Signale und 39 Weichen. Außerdem wurden auch noch sieben weitere Abstellgleise gebaut. Dafür mussten die Gleise der S8 verlegt werden. Das Mammutprojekt im Münchner Osten kostete 70 Millionen Euro.