Für 330 Dollar pro Nacht "Twilight"-Haus kann bei Airbnb gemietet werden

Auch der frühere Besitzer, Dean Koenig, schwärmt gegenüber dem "People"-Magazin von dem Haus mit der schlichten weißen Fassade: "Schauspieler verändern sich. Sie werden älter und schlüpfen in neue Rollen. Dieses Haus wird immer so sein, wie man es aus den Filmen kennt." Die Besucher würden mit ihrem Besuch eine tiefere Verbindung zum Film aufbauen. So würde die "Twilight"-Welt für sie ein kleines Stück realer werden.