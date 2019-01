Für 30 Minuten Arbeit und ein neues Schloss 1100 Euro für Schlüsseldienst

Wörth an der Isar - Wenn man sich aussperrt, dann ist das schon ärgerlich genug. Doch als am Samstag gegen 12.30 Uhr einem 38-Jährigen aus Wörth die Haustür ins Schloss fällt, ahnte er noch nicht, was in der Folge noch alles auf ihn zukommen wird.



Zunächst: Der Schlüssel steckte von innen. Ein Schlüsseldienst aus dem Landkreis Freising rückte an, so weit, so gut. Doch für die Türöffnung, einem neuen Zylinder und 30 Minuten Arbeitszeit standen plötzlich 1100 Euro auf der Rechnung. Der Betroffene war nicht bereit, die Summe zu bezahlen, es kam zum Streit. Dies war dann auch der Grund, warum die Polizei verständigt wurde. Nach Prüfung der Sachlage haben die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den Verantwortlichen des Schlüsseldienstes, der bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist, wegen Wucher eingeleitet.