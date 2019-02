Wie die München Klinik am Freitag mitgeteilt hat, wird in den nächsten Wochen damit begonnen, die Bäume rund um das Haus C abzuholzen. Dort soll das spätere Baufeld für den Klinikneubau entstehen. Parallel dazu findet ein Umzug statt: Die Fachabteilungen aus dem Haus C ziehen ins das Haupthaus (Gebäude B) um.