Für 200 Folgen Claudia Schmutzler ist die Neue bei "Rote Rosen"

Das Erste hat eine neue rote Rose vergeben! Und zwar an die ehemalige "Soko Wismar"-Schauspielerin Claudia Schmutzler (52). Sie wird die aktuelle "Rote Rosen"-Hauptdarstellerin Gerit Kling (52, "Wo ist Fred?") ablösen, wie der Sender am Freitag mitteilte. Schmutzler, die mit der Sat.1-Serie "Für alle Fälle Stefanie" in den 1990er Jahren bekannt wurde, wird ihre neue Rolle in der ARD-Daily-Novela mit Beginn der 17. Staffel für 200 Folgen übernehmen. Erste Details zu ihrer Figur Astrid Richter sind bereits bekannt.