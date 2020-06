Für 18,3 Millionen Pfund Verkauft Prinz Andrew seine Luxus-Berghütte?

Prinz Andrew (60) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (60) wollen angeblich ihre Schweizer Luxus-Berghütte für 18,3 Millionen Pfund (ca. 20,5 Millionen Euro) verkaufen. Das berichtet die "Mail on Sunday". Etwa diesen Preis könnten die beiden vor sechs Jahren dafür bezahlt haben, vermutet die Zeitung. Das Chalet soll unter anderem sieben Schlafzimmer, Hallenbad und Sauna besitzen. Anfang Mai hatte unter anderem "The Sun" berichtet, dass wegen des Hauses gegen Andrew und seine Ex-Frau eine Klage aus der Schweiz eingetrudelt sei. Der Grund: Seit Monaten hätten die beiden es versäumt, eine Rate in Millionenhöhe für die Luxus-Immobilie zu bezahlen.