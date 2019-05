Bauarbeiten starten im Juni 2019

Mitte Juni geht’s offiziell mit den Bauarbeiten los. Die letzten Handwerker sollen Mitte 2026 abziehen, wenn alles nach Plan läuft. Der erste Bauabschnitt (Kosten 21 Millionen Euro) umfasst die Gebäude und Büros am Unteren Anger. Hier sollen unter anderem wieder Dienstwohnungen für die Feuerwehrler entstehen. Dort ist auch die Abteilung "Vorbeugender Brandschutz" untergebracht. Die Mitarbeiter ziehen in die frühere Feuerwache an der Nordendstraße sowie in die Feuerwache an der Heimeranstraße. Durch die Auslagerung der Verwaltungsbereiche während des Umbaus soll gewährleistet sein, dass der Betrieb der Feuerwache während der kompletten Umbauphase aufrechterhalten werden kann.